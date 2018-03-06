Сериалы, к которым еще десять лет назад относились снисходительно, сегодня стали полноценной частью поп-культуры. Их снимают именитые режиссеры, их номинируют на серьезные премии, их все обсуждают и все смотрят. Сериалы — это новый способ рассказывать истории. Сегодня, когда мы не всегда можем найти время сходить в кино, они дают нам возможность стать свидетелями захватывающих событий, не выпадая из повседневной жизни.

«Трезвон» — это телеспектакль, каждая серия которого длится всего 10 секунд. Возможно, самые насыщенные 10 секунд в истории современных сериалов.

СЕРИАЛ, ПОДОБНОГО КОТОРОМУ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Компания «Ростелеком» представляет сериал «Трезвон» . Целая история умещается в шесть минут и включает в себя 35 серий. Сериал нельзя будет скачать или посмотреть в онлайн-кинотеатрах: «Трезвон» сам выбирает, кто его посмотрит. Как? Это будет первый сериал, выпущенный в прероллах.

Все верно: преролл — это ролики, которые демонстрируются в видеосервисах перед показом основного видео. Обычно мы видим там рекламу. Теперь у каждого пользователя сети будет шанс вместо рекламы полезных завтраков или стирального порошка посмотреть интригующее шоу, снятое с профессиональными актерами, лица которых нам уже знакомы.

О ЧЕМ ЭТА ИСТОРИЯ?

Все начинается с ситуации, знакомой каждому: после рабочего дня семья собирается перед телевизором. Но раздается телефонный звонок, который меняет все и раскрывает неожиданные подробности отношений героев друг с другом.

Посмотрите тизер прямо сейчас и попробуйте найти в нем все спрятанные подсказки.

«Трезвон» — это не только телеспектакль, поданный зрителю новым способом. Это еще и повод задать себе вопрос: а как бы вы повели себя в ситуации, когда неожиданно получаете тревожный звонок или обнаруживаете в собственной квартире таинственного незнакомца?

КТО В КАДРЕ?

Начнем с того, что «Трезвон» стал дебютом в рекламе режиссера Дмитрия Грачева («С новым годом, мамы!», «Свадьба по обмену»). В сериале сыграли сразу несколько популярных и подающих надежды российских актеров театра и кино. Например, Даниил Якушев («Горько»), Светлана Малюкова («Братья по обмену»), Надежда Игошина («Кухня») и другие.

ГДЕ СМОТРЕТЬ «ТРЕЗВОН»?

Просто смотрите ролики на Youtube и в соцсетях и внимательно следите за тем, что показывают перед ними — возможно, именно вы увидите одну из серий телеспектакля. Ищите подсказки — и вы узнаете, как посмотреть шоу целиком.

ПРИ ЧЕМ ТУТ «РОСТЕЛЕКОМ»?

Бренд проводит новую кампанию, чтобы рассказать своим клиентам о большом выборе услуг и сервисов, выходящих за рамки привычных телефонии и домашнего интернета.

«Сейчас в рекламной индустрии сформировались свои правила и подходы, как в креативе, так и в медиа. И мы не исключение — чаще всего работаем по схожим клише. Но на этот раз задача потребовала выйти за рамки привычного, найти нетривиальный подход. Придумать и снять такой проект удалось благодаря огромной самоотдаче, смелости и креативности команды Ростелекома и, конечно, нашего агентства BOOTLEG. Помимо этого, мы постарались по максимуму воспользоваться теми возможностями, которые есть сейчас в digital-медиа и в этом нам помогло наше digital-агентство Dentsu Aegis Network», — рассказала директор по маркетингу «Ростелеком», Елена Доброхотова.