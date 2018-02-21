Телеканал ABC опубликовал получасовую короткометражку «Сила звука» (The Force of Sound) о том, как записывали звуки к картине «Звездные войны: Последние джедаи».

В «Силе звука», помимо коротких интервью, можно посмотреть, как имитировали звуки, издаваемые фантастическими существами и роботами, какой реквизит использовали для создания выразительных звуков, а также как использовать тишину. Звукорежиссеры «Звездных войн» Мэтью Вуд и Рен Клис номинированы на «Оскар» в категориях «Лучший звук» и «Лучший монтаж звука».

«Звук — это эмоция, это что-то вроде подсознательной силы. Вы слышите, и это чистое ощущение. И мы можем сделать многое, чтобы передать эмоции, что визуальным эффектам неподвластно», — сказал Вуд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1. Удар «Кирпичом»: как режиссер Райан Джонсон попытался изменить «Звездные войны»

2. Как создавались спецэффекты к «Звездным войнам» — интервью с художником, работавшим над фильмом