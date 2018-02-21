Основателя сети «Додо Пицца» Федора Овчинникова пообещали больше не вызывать на допросы по делу о распространении наркотиков в пиццериях сети после анонимной жалобы. Об этом Овчинников написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, дело передали из ОВД Южное Медведково в отделение МВД по Северо-Восточному административному округу (СВАО) города Москвы. Новый следователь вызвал на допрос не основателя сети, а его франчайзи-партнера Станислава Семионова, которому и принадлежит пиццерия в Люберцах, где ранее нашли «закладки» с наркотическими веществами.

«Следователь СВАО общался уже совершенно по‑другому. Он сообщил, что все это какое-то недоразумение. Он вообще не понимает, зачем на допрос был вызван основатель компании, и пообещал, что больше допросов не будет. Следователь предположил, что две «закладки», которые были найдены нашими сотрудниками в одной и той же пиццерии в Москве в ноябре и январе, объединить в одно дело не получится, так как доказать, что обнаруженное вещество из одной партии не представляется возможным», — рассказал Овчинников.

Что стоит за этой историей? Вы можете не поверить, но я пишу совершенно искренне, мы не знаем, кто и зачем все это мог организовать. У нас нет врагов. Но при этом мы понимаем, что вокруг — достаточно агрессивная бизнес-среда.

Овчинников также заявил, что считает подозрительной всю историю с обнаруженными в пиццериях наркотиками, но выдвигать конкретные обвинения не стал. По мнению Овчинникова, произошедшее могло быть частью спланированной провокации. Команда пиццерии по этому поводу написала заявление в надзорные органы и полицию.

В компании введут повышенные меры защиты от «закладок». «Исключим возможность что-то спрятать в туалетах, закроем все люки и вентиляционные отверстия. Убедимся, что в пиццериях нет слепых зон для видеокамер. Введем регулярные проверки мест, в которых можно что-то оставить», — добавил основатель сети.

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