Подросток-аутсайдер Джеймс (Алекс Лоутер) убежден, что он психопат: он любит убивать маленьких животных и может запросто сунуть руку в кипящее масло, просто чтобы «что-то почувствовать». Подросток-аутсайдер Алисса (Джессика Барден) очень хочет казаться взрослой и самостоятельной, поэтому упорно пытается лишиться девственности, и мечтает разыскать своего кровного отца (отчима она, понятное дело, ненавидит). Алисса думает, что могла бы влюбиться в Джеймса, поэтому уговаривает его угнать автомобиль и отправиться на поиски вместе с ней. Рядом с ним она чувствует себя в безопасности. А Джеймс думает, что Алисса может стать его первой человеческой жертвой.

The End of The Fucking World — британский сериал о двух подростках, которых сводят вместе невыносимые семейные обстоятельства. Это один из лучших релизов Netflix за последнее время, и вот 10 причин, почему.

1.

Сериал исследует актуальную проблему о том, насколько губительным может быть равнодушие, и на какие безумства готовы пойти сложные подростки, лишенные любви и внимания.

2.

Это британская черная комедия, которая заигрывает c американским жанром роуд-муви в духе классических «Прирожденных убийц» и становится от этого только лучше. В одном из диалогов Алисса говорит: «Если бы это был фильм, мы были бы в нем американцами». И на этом отсылки не заканчиваются: об Америке напоминают мотели, забегаловки («Лучшая американская кухня на юге Англии», — гласит меню), заправки и даже музыка — в сериале можно услышать известных музыкантов 1950-х Бренду Ли и Рики Нельсона

3.

В сериале много смешных и удивительно точных, глубоких реплик. Например, один из героев говорит: «Быть безумцем в этом чокнутом мире — это не безумие. Это здравый смысл».

4.

В нем всего 8 серий по 20 минут — а это значит, что больше одного вечера он не займет. Приятный бонус, когда еще столько всего нужно посмотреть.

5.

Молодым актером Алексу Лоутеру и Джессике Барден удалось передать на экране сложность характеров своих героев, их образы получились цельными и убедительными. Лоутер известен зрителю по серии «Черного зеркала» «Заткнись и танцуй» (третий сезон), а Барден играла женщину с носовыми кровотечениями в фильме Йоргоса Лантимоса «Лобстер».

6.

В сериале также можно увидеть актрису, сыгравшую Яру Грейджой в «Игре престолов». Англичанка Джемма Уилан предстает в непривычном зрителю образе сотрудника полиции.

7.

Саундтрек к The End of the Fucking World сочинил бывший участник Blur Грэм Коксон, и он очень, очень хороший:

8.

В сериале нет пошлости и он изящно избегает демонстрации подросткового секса, который был бы совсем неуместен.

9.

У сериала почти 100-процентный рейтинг на Rotten Tomatoe s, что редкость.

10.

От «Конца ***ного мира» не ждешь хэппи-энда, и его не случается. Зато финал оставляет пространство для воображения: насколько быстро и далеко успел убежать Джеймс? Каждый может интерпретировать концовку по‑своему, и в этом ее прелесть.