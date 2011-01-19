«Riti Settennali di Penitenza» проходит один раз в 7 лет в итальянской коммуне Гуардия-Санфрамонди.
Это самая массовая церемония самоистязания в западном мире.
«Riti Settennali di Penitenza» проводится в честь события, случившегося сотни лет назад, когда в поле неподалеку от города была найдена статуя Мадонны и Иисуса.
Обряд начинается на неделе, следующей за праздником Успения Пресвятой Девы Марии.
На улицах города появляется несколько процессий, состоящих, в основном, из мужчин.
Участники церемонии одеты в белые одежды.
На головах у них — клобуки, скрывающие их лица от посторонних.
Двигаясь по улицам, они бьют себя в грудь и хлещут по спине металлическими палками с шипами.
Самое массовое и кровопролитное шествие проходит в заключительный день — воскресенье.
Церемония «Riti Settennali di Penitenza» выглядит именно так уже много веков подряд.
Одной из ее составляющих является парад «Мистерии», участники которого одеты в костюмы библейских персонажей.
Люди, принимающие участие в «Riti Settennali di Penitenza», как правило, не говорят об этом даже своим близким родственникам. Они очень замкнуты и необщительны.
Разумеется, они отказываются рассказывать о своих ощущениях и посторонним людям. Они не желают, чтобы окружающие хоть как-то вмешивались в их дела.
Войти в контакт с ними даже до или после окончания церемонии практически невозможно.
С каждым разом в Гуардия-Санфрамонди приезжает все больше людей.
В следующий раз «Riti Settennali di Penitenza» пройдет в 2017 году.