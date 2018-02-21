Один из авторов «Симпсонов» Дэвид Силверман опубликовал у себя в твиттере ранние зарисовки персонажей мультсериала, датированные 1995 годом.

David Silverman

Ниже показаны рисунки, которые легли в основу серии Lisa the Simpson (Лиза Симпсон), — 17-го эпизода девятого сезона мультсериала, вышедшего в марте 1998 года.

David Silverman

Также в опубликованных Силверманом снимках можно увидеть первые зарисовки Фрэнка Граймса — 35-летнего персонажа, появившегося один раз в серии Homer's Enemy (Враг Гомера).

David Silverman

«Симпсоны» — самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения. Первые серии вышли в 1989 году. Всего было снято 29 сезонов, и теперь авторы готовят к выпуску юбилейный 30-й. В июле 2007 года вышел полнометражный фильм Симпсоны в кино".

David Silverman