Дэвид Харбор, сыгравший роль шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», исполнил свое обещание станцевать с пингвинами в Антарктиде. Видео с танцем актер сопроводил просьбой подписать
21 января актер спросил у организации Greenpeace, сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы поехать в Антарктику с экспедицией и исполнить там свой знаменитый «танец шерифа Хоппера», который на просторах интернета превратился в мем. Организация ответила, что 200 тысяч ретвитов будет достаточно. Обращение Харбора тем временем стало вирусным, поэтому ретвиты он собрал довольно быстро.
— David Harbour (@DavidKHarbour)
https://t.co/29mTHvLYOA
here's a petition to create the largest protected area in the world.
@Greenpeacehas 1M sigs.
let's give them 1.8.
1.8 million.
1 for every proposed square km
for the 'guins.
here's me dancing with them,
as promised.
they don't have netflix.
@Greenpeace? pic.twitter.com/jjLBk2XOIr February 20, 2018
Netflix официально продлил сериал «Очень странные дела» на третий сезон. По словам Дэвида Харбора, он выйдет не раньше 2019 года.