Дэвид Харбор, сыгравший роль шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», исполнил свое обещание станцевать с пингвинами в Антарктиде. Видео с танцем актер сопроводил просьбой подписать петицию в защиту Антарктики, цель которой — создать там крупнейший в истории морской заповедник площадью 1,8 миллиона квадратных километров.

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21 января актер спросил у организации Greenpeace, сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы поехать в Антарктику с экспедицией и исполнить там свой знаменитый «танец шерифа Хоппера», который на просторах интернета превратился в мем. Организация ответила, что 200 тысяч ретвитов будет достаточно. Обращение Харбора тем временем стало вирусным, поэтому ретвиты он собрал довольно быстро.

Netflix официально продлил сериал «Очень странные дела» на третий сезон. По словам Дэвида Харбора, он выйдет не раньше 2019 года.