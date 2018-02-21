Дэвид Харбор, сыгравший роль шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», исполнил свое обещание станцевать с пингвинами в Антарктиде. Видео с танцем актер сопроводил просьбой подписать петицию в защиту Антарктики, цель которой — создать там крупнейший в истории морской заповедник площадью 1,8 миллиона квадратных километров.

21 января актер спросил у организации Greenpeace, сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы поехать в Антарктику с экспедицией и исполнить там свой знаменитый «танец шерифа Хоппера», который на просторах интернета превратился в мем. Организация ответила, что 200 тысяч ретвитов будет достаточно. Обращение Харбора тем временем стало вирусным, поэтому ретвиты он собрал довольно быстро.

https://t.co/29mTHvLYOA

here's a petition to create the largest protected area in the world. @Greenpeace has 1M sigs.

let's give them 1.8.

1.8 million.

1 for every proposed square km

for the 'guins.

here's me dancing with them,

as promised.

they don't have netflix. @Greenpeace ? pic.twitter.com/jjLBk2XOIr — David Harbour (@DavidKHarbour) February 20, 2018

Netflix официально продлил сериал «Очень странные дела» на третий сезон. По словам Дэвида Харбора, он выйдет не раньше 2019 года.