Церемония вручения премии «Оскар» вот-вот наступит, поэтому номинанты уже начинают готовиться к важному вечеру. Актрисам и актерам предстоит стойко перенести четырехчасовое шоу, при этом желательно выглядеть безупречно. Кроме того, важной способностью является убедительное выражение лица проигравшего, ведь большинство номинантов все-таки останутся без награды.

Сирше Ронан всего 23 года, но она уже в третий раз номинируется на «Оскар». В первый раз актриса могла получить статуэтку за лучшую роль второго плана в «Искуплении», а спустя восемь лет — за главную роль в картине «Бруклин». В этом году Ронан номинировали на премию за главную роль в фильме «Леди Берд» Греты Гервиг.

Актриса предпочитает иронизировать над своей номинацией, немного попрактиковавшись в этом во время недавнего интервью. Она изобразила скучающее лицо и вяло похлопала, как это делают проигравшие. Многие так делают. Но далеко не многих при этом показывают в прямом эфире.

В интервью Сирша также рассказала, что именно обязанность изобразить лицо проигравшего — главная причина того, что она не приходит на церемонию вместе со своим возлюбленным. Поэтому вместо парня она всегда берет свою маму. При этом на церемонии вручения «Золотого глобуса», где Ронан награду получила (как раз за лучшую женскую роль в «Леди Берд»), мама актрисы не смогла присутствовать, но она позвонила Сирше по Facetime прямо на сцене, когда ей вручали приз.

Актриса с достоинством и скромностью относится к «Оскару». По ее мнению, звание лучшей актрисы достанется не ей, а другой претендентке. «И она заслужила его», — добавила Сирша с улыбкой.