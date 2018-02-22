Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал результаты российского керлингиста Александра Крушельницкого и лишил спортсмена и его жену Анастасию Брызгалову бронзовой медали, которую они завоевали на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Награду передадут паре из Норвегии. Об этом говорится в заявлении CAS.

Эту медаль спортсмены выиграли в дабл-миксте 14 февраля. Олимпийская награда стала первой в истории российского керлинга. Но позднее Крушельницкого заподозрили в употреблении допинга. Сначала в его пробе A обнаружили мельдоний, затем и проба В подтвердила наличие запрещенного препарата в организме спортсмена.

Ранее спортсмены заявили, что признают факт нарушений, и в любом случае вернут медали, а Крушельницкий отказался от попыток оправдать себя в арбитраже, поэтому заседание отменили.

«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», — приводит Sports.ru слова пресс-секретаря Федерации керлинга России Валентины Париновой.

По информации AFP , Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил Международному олимпийскому комитету (МОК) 15 миллионов долларов штрафа за допинговые разбирательства перед Играми в Пхенчхане.

24 февраля исполком МОК обсудит возможное восстановление деятельности российского олимпийского комитета. Во внимание примут уплату штрафа, а также обнаружение мельдония в допинг-пробах Крушельницкого. Кроме того, будет учитываться общее поведение российских спортсменов.

Российские спортсмены выступают в Пхенчхане под нейтральным флагом. Сборную России отстранили от официального участия в Олимпиаде в Пхенчхане после допинговых скандалов.