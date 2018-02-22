На сцене театра «Практика» в Москве пройдут премьерные показы спектакля-притчи LABORATORY ABC «Черное море».

Герой спектакля отправляется к метафорическому морю. Поиск себя, кризис веры, борьба с соблазнами и страхами, череда сомнений, создание и сокрушение идолов — получится ли у него пройти через это и повзрослеть, сохранив живое юное сердце?

Автор идеи и драматург — Игорь Гатин, режиссер — Кирилл Вытоптов, режиссер-хореограф Олег Глушков. В главных ролях — Александр Алябьев и Егор Корешков. «Это гностический спектакль-озарение, апеллирующий не к логике, но к эмоциям, ставящий извечный вопрос «Зачем мы?» и приглашающий зрителя искать ответ вместе с героем. Ответ, продиктованный не разумом, но чувствами, ибо автор считает, что «точка сборки» между мирами лежит именно в этом пространстве», — рассказал Гатин.