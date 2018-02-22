Против режиссера фильма «Форма воды» Гильермо дель Торо, продюсера картины Дэниэла Крауса и студии Fox Searchlight в суд Лос-Анджелеса подали иск с обвинением в плагиате, сообщает The Guardian. «Форма воды» номинирована на 13 премий «Оскар», в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий».

В иске говорится, что у кинокартины Гильермо дель Торо есть множество заимствований из пьесы Пола Зиндела «Дай мне услышать твой шепот». По сюжету пьесы глухонемая уборщица влюбляется в дельфина и пытается вызволить его из секретной лаборатории. В суд обратился сын писателя. В январе он впервые публично обвинил создателей фильма «Форма воды» в плагиате. В Fox Searchlight отрицают обвинения и заявляют, что иск специально подали только сейчас — на фоне голосования о присуждении премии «Оскар» — чтобы оказать давление на студию.

«Позволь мне услышать твой шёпот» Пол Зиндел написал в 1969, позже эту пьесу экранизировали для телевидения. В 1971 году писатель получил Пулитцеровскую премию за пьесу «Влияние гамма-лучей на поведение маргариток». В 2003 году Пол Зиндел скончался.

Фильм «Форма воды» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» и «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Кроме того, дель Торо получил за «Форму воды» премию Гильдии режиссеров Америки.