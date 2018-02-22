В конце декабря в Китае завершилось строительство самого длинного морского моста в мире, и вскоре начнутся его тестовые испытания. Сооружение связало города Макао, Чжухай и Гонконг и растянулось вдоль одного из самых оживленных морских путей, по которому ежедневно курсируют около 4 тысяч кораблей. После ввода в эксплуатацию дорога от Чжухая до Гонконга будет занимать менее часа — вместо нынешних четырех.

Длина сооружения составляет 55 километров, включая три искусственных острова и 6,7-километровый подводный тоннель. По словам проектировщиков, мост прослужит не менее 120 лет и способен выдержать ураганы и землетрясения магнитудой 8.

На возведение объекта ушло восемь лет. В ходе строительства было использовано 420 тысяч тонн стали — этого хватит, чтобы построить, например, 60 Эйфелевых башен.