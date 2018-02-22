В работе Facebook произошел масштабный сбой. По данным сервиса Downdetector , о проблемах сообщили пользователи из России, США, Европы, Юго-Восточной Азии, Австралии и других стран.

Также не работает Instagram, который принадлежит Facebook.

К 12:10 по московскому времени у ряда пользователей фейсбук заработал. Руководство соцсети ситуацию пока не комментирует.