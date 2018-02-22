Новости Истории Пользователи из России и США пожаловались на сбой в работе Facebook и Instagram Getty Images инстаграм фейсбук В работе Facebook произошел масштабный сбой. По данным сервиса Downdetector, о проблемах сообщили пользователи из России, США, Европы, Юго-Восточной Азии, Австралии и других стран. Также не работает Instagram, который принадлежит Facebook. К 12:10 по московскому времени у ряда пользователей фейсбук заработал. Руководство соцсети ситуацию пока не комментирует. инстаграм фейсбук инстаграм фейсбук Редакция Esquire 22 февраля 2018 Далее В США Google запретил искать товары со словом «оружие»: из выдачи пропали Sex Pistols и Guns N' Roses