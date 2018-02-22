Основатель компании Microsoft Билл Гейтс стал участником «Шоу Эллен Дедженерес». В новом выпуске миллиардера попросили угадать цены на продукты из обычного супермаркета. Почти все ценники удивили предпринимателя, что развеселило зрителей, которые активно пытались помочь ему из зала.

Гейтса попросили назвать цены на пять товаров: Rice-A-Roni (смесь из риса и макаронных изделий), капсулы для стирки Tide, зубную нить, пицца-роллы Totino's и сырную тарелку. Всякий раз он называл цену выше реальной, за исключением Tide — миллиардер сначала решил, что порошок стоит 4 доллара, а не 20 долларов. Билл Гейтс попал в точку только с ценой на зубную нить.

Состояние Билла Гейтса оценивается более чем в 91 миллиард долларов.