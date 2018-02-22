В сети появилось видео со сравнением выступления российской фигуристки Евгении Медведевой, основанного на аниме «Сейлор Мун», с кадрами из самого сериала.

Авторы YouTube-канала MissTeeori опубликовали покадровое сравнение перед дебютом российской фигуристки на Олимпийских играх. По ролику видно, что Медведева очень точно повторила действия героини аниме, вплоть до «мимики». Для сравнения было использовано выступление спортсменки в Токио на Командном чемпионате мира по фигурному катанию 2017 года.

Вчера российские фигуристки дважды побили мировой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане. Сначала Евгения Медведева набрала в короткой программе 81,61 балла, после чего Алина Загитова установила новый мировой рекорд, набрав 82,92 балла.