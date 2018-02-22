В Остине, штат Техас, с 9 по 18 марта пройдет фестиваль South by Southwest (SXSW), посвященный музыке, кино и технологиям. В преддверии второго сезона «Мира Дикого Запада» телеканал HBO воссоздаст в Остине парк развлечений из сериала. Об этом сообщает The Verge.

Парк будет работать с 9 по 11 марта. В нем соорудят отель «Коронадо» и салон «Марипоса», а жителей сыграют профессиональные актеры. Посетителям выдадут белые или черные шляпы и предложат поучаствовать в квесте Live Without Limits Weekend. Кроме того, по парку будут разбросаны «пасхалки» к новому сезону «Мира Дикого Запада».

Второй сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 22 апреля 2018 года. Трейлер к нему можно посмотреть здесь.