В Остине, штат Техас, с 9 по 18 марта пройдет фестиваль South by Southwest (SXSW), посвященный музыке, кино и технологиям. В преддверии второго сезона «Мира Дикого Запада» телеканал HBO воссоздаст в Остине парк развлечений из сериала. Об этом сообщает The Verge.

Посмотрите на ранее неопубликованные кадры из второго сезона «Мира дикого запада»
Далее Посмотрите на ранее неопубликованные кадры из второго сезона «Мира дикого запада»
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Парк будет работать с 9 по 11 марта. В нем соорудят отель «Коронадо» и салон «Марипоса», а жителей сыграют профессиональные актеры. Посетителям выдадут белые или черные шляпы и предложат поучаствовать в квесте Live Without Limits Weekend. Кроме того, по парку будут разбросаны «пасхалки» к новому сезону «Мира Дикого Запада».

Второй сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 22 апреля 2018 года. Трейлер к нему можно посмотреть здесь.