На продажу выставлена прекрасная итальянская вилла, где жили герои фильма «Зови меня своим именем», номинированного на четыре премии «Оскар». Об этом пишет Dazed.

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Особняк XVI века в окружении большого парка расположен в Москаццано в провинции Кремона, на севере Италии. Вилла является признанным памятником архитектуры, а потолок главного зала украшен фреской, которую создал Аурелио Буссо, ученик Рафаэля. В доме 14 комнат, большие спальни с собственными ванными комнатами, подвал, резные двери, мозаичные полы. Из недостатков — строение нуждается в ремонте.

Виллу может приобрести любой желающий за 2,1 миллиона долларов.

houseloft.com

houseloft.com

houseloft.com

houseloft.com

houseloft.com

houseloft.com

houseloft.com

houseloft.com

houseloft.com

houseloft.com

Остальные фотографии и подробные характеристики дома доступны по ссылке.