Власти Москвы разрешили установить памятную доску политику Борису Немцову на доме, где он жил. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем твиттере.

Мэр добавил, что с предложением установить табличку на доме по адресу Малая Ордынка, дом 3, обратилась кандидат в президенты России Ксения Собчак, и ее просьбу поддержали общественные деятели. В инициативную группу вошли Елена Лукьянова, Людмила Улицкая, Лия Ахеджакова, Владимир Рыжков, Зоя Светова, Дмитрий Муратов, Ольга Романова, Демьян Кудрявцев, Михаил Ходорковский, Марина Литвинович, Павел Лунгин и другие.

На заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3. Ее установят за общественные деньги при условии согласия жителей дома. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 22, 2018

«Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве», — говорилось в письме инициативной группы Собчак на имя мэра.

В феврале 2018 года городской совет Вашингтона принял законопроект о присвоении площади перед посольством России имени Бориса Немцова.

В сентябре 2017 года жильцы дома на Малой Ордынке по своей инициативе установили памятную табличку Борису Немцову, но вскоре активисты движения SERB самовольно демонтировали табличку и потребовали привлечь к ответственности тех, кто предпринял попытку увековечить память политика.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля. На месте убийства политика возник стихийный мемориал, куда горожане приносили цветы и фотографии политика.