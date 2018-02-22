Власти Москвы разрешили установить памятную доску политику Борису Немцову на доме, где он жил. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр добавил, что с предложением установить табличку на доме по адресу Малая Ордынка, дом 3, обратилась кандидат в президенты России Ксения Собчак, и ее просьбу поддержали общественные деятели. В инициативную группу
На заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3. Ее установят за общественные деньги при условии согласия жителей дома.— Сергей Собянин (@MosSobyanin)
February 22, 2018
«Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве», — говорилось в письме инициативной группы Собчак на имя мэра.
В феврале 2018 года городской совет Вашингтона
В сентябре 2017 года жильцы дома на Малой Ордынке по своей инициативе
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля. На месте убийства политика возник стихийный мемориал, куда горожане приносили цветы и фотографии политика.