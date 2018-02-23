Спустя пять лет американская певица и актриса Жанель Монэ готовится выпустить новый альбом. Релиз пластинки под названием Dirty Computer запланирован на 27 апреля. Об этом Esquire сообщили представители Warner Music Russia.

Певица превратила выход своего третьего сольного альбома в крупный проект, который будет сопровождаться показом одноименного фильма. Пока что вышел трейлер к будущей картине.

Монэ также представила сразу два клипа на песни Django Jane и Make Me Feel, которые войдут в новую пластинку.

Последний сольный альбом Жанель Монэ The Electric Lady вышел в 2013 году. В качестве актрисы певицу можно увидеть в фильмах «Лунный свет» и «Скрытые фигуры».