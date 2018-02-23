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Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. В произвольной программе она получила 156,65 балла, в сумме — 239,57. Серебряным призером стала ее соотечественница Евгения Медведева: за произвольную программу она набрала 156,65, а в сумме получила 238,26. На третьем месте — канадская фигуристка Кейтлин Осмонд, получившая 152,15 в произвольной программе (231,02 всего).



«Это приятное удивление, — сказала Загитова. — Пока нет медали, не ощущаю и не осознала, что выиграла. Нужно время, чтобы понять, что я выиграла Олимпийские игры. Я катаюсь на свой результат».

В короткой программе 21 февраля Загитова обновила мировой рекорд, установленный на Олимпиаде Евгенией Медведевой. 15-летняя Загитова получила от судей 82,92 балла, результат 18-летней Медведевой — 81,61.