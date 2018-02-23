20-летняя модель и звезда шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер — один из самых влиятельных пользователей Snapchat. 20 февраля она написала в своем твиттере, что перестала открывать приложение. На следующий день акции компании упали на 6,1%, а рыночная стоимость сократилась на $1,5 миллиарда, сообщает Bloomberg .

«Итак, вы тоже больше не открываете не открываете Snapchat? Или это только я? Ох, как грустно», — написала Дженнер, позже добавив: «Все еще люблю тебя, Snap… Моя первая любовь».

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018

В последнее время на Snapchat обрушился шквал критики из-за редизайна приложения, который многие пользователи сочли неудачным. На Change.org даже появилась петиция с требованием вернуть старый дизайн, которую подписали 1,2 миллиона человек.

В компании на это заявили, что «ценят мнение пользователей». «Мы всегда будем прислушиваться и стараться сделать сервис удобным для всех пользоватей», — говорится в заявлении .

В 2017 году Кайли Дженнер, заработавшая $41 миллион, заняла 10 строчку рейтинга самых богатых знаменитостей до 30 лет.