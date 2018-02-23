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«Я не представляю, как 15-летняя девочка выступает на Олимпиаде. Я в 15 лет вообще не понимала, что происходит», — удивляется олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Екатерина Боброва. Ей в этом году исполнится 28 лет, позади десяток крупных международных турниров, побед и поражений.

А Алине Загитовой, с которой Боброва выиграла серебро командного первенства на Олимпиаде, как раз 15. Она выступала на юниорском уровне в прошлом сезоне. И могла бы выступать в этом, и даже в следующем, если бы не стала самой сильной фигуристкой страны среди взрослых. Этот титул автоматически сделал Загитову главным фаворитом женского турнира Пхёнчхана-2018.

Заядлые фанаты фигурного катания слышали ее фамилию еще два года назад. Сложно было не заострить внимание на Загитовой с учетом того, что Этери Тутберидзе приглашала ее к себе в группу дважды. Мало кому удавалось так впечатлить главного наставника российского женского фигурного катания. Первый тренер Загитовой Наталья Антипина из Ижевска утверждает, что ничуть не удивлена этому: ее всегда радовала целеустремленность Алины. Может быть, она немного лукавит, потому что Тутберидзе не сразу обнаружила в Загитовой желание много и тяжело работать на льду. И указала на дверь. «Я не понимала, как нужно тренироваться и что тут никого не заставляют. Если хочешь работать, то работаешь, а если не хочешь — уходи», — вспоминала Загитова.

Такое отношение было бы нормальным в обычном мире, в котором 12-летние дети ходят в секции ради удовольствия. Но во вселенной профессионального спорта это не прощается. Загитовой понадобилось всего несколько месяцев, чтобы понять, в чем она была не права. Раскаяться и… купить билеты домой в Ижевск.

Она попала к Тутберидзе сама — просто уговорила маму отвезти ее на просмотр к знаменитому тренеру. Попрощаться с ней Загитова тоже решила по своей инициативе. Купила букет цветов и в компании взрослых приехала в ледовый дворец, где почти без выходных работает Тутберидзе. Прощание, которое со стопроцентной вероятностью ставило крест на спортивной карьере Загитовой, обернулось вторым в карьере приглашением влиться в группу лучших фигуристок России. Алина поняла, что на этот раз не упустит свой шанс.

Победа за победой, юниорский Гран-при, финал, чемпионат мира среди сверстников — везде Загитова штамповала победы. В 14 лет она стала второй на взрослом чемпионате России, но это была лишь проба сил, выступать на международном уровне можно с 15. Первым взрослым турниром для россиянки стал Кубок Ломбардии-2017 — местечковый старт в сентябре, который фигуристы используют для разгона в сезоне. С тех пор — уже шесть месяцев — Загитова не проигрывает никому на взрослом уровне.

Американская пресса перед стартом Олимпиады с восторгом перечисляла своих спортсменов-олимпийцев, рожденных в 21 веке. Их набралось совсем немного. Посыл журналистов был в духе: «Это наши дети, которые будут получать в Корее удовольствие от своих выступлений, а не медали». Загитова — тоже родилась. И ни о каких послаблениях из-за возраста она даже слышать не хочет. Ехать в Пхёнчхан отрываться? Ну, нет, это не философия ученицы Тутберидзе. «Я не знаю, что такое характер победителя и как его выковать, — утверждает тренер. — Все это лирика. У спортсмена просто должен быть характер. Он поставил цель и должен к ней прийти».

Разгадать секрет характера Загитовой пробовали уже десятки журналистов лишь в этом сезоне. Задавали каверзные и философские вопросы, но слышали в ответ обычные для 15-летнего подростка ответы.

Волнуется ли она?

«У меня есть три стадии волнения, — говорит Алина. — Какие? Сложно описать. Ладошки потеют, ноги начинают как будто мерзнуть и руки начинает чуть-чуть потряхивать».

Какой у нее характер? «Я спокойная, но когда выхожу на лед, то стараюсь быть уверенной и боевой». Это универсальное правило, которым поделился с ней отец — бывший хоккеист, а сейчас тренер «Ижстали», выступающей в Высшей хоккейной лиге.

Какое у нее хобби? «Люблю рисовать картины по номерам, — объясняет Загитова. — Со стразами картинки делаю. Очень мелкая работа. Успокаивает».

Среднестатистический тинейджер, который делает сложнейшую в мире техническую программу на льду. И подтягивает другую важную сторону фигурного катания — артистизм. В этом сезоне оценка Загитовой за перфоманс в короткой программе выросла на пять баллов — это немыслимо много для фигуриста за такой короткой промежуток времени. Причин у этого могут быть две: быстрый прогресс или признание судей. Загитова отметила, что с переходом на взрослый уровень действительно начала серьезнее работать над подачей программы: «Мы стали больше делать акцент на скольжении. Прыжкам, конечно, тоже много внимания уделяем. Но чуточку больше концентрируемся на скольжении. Все-таки это другой уровень, здесь надо кататься по‑другому».

Впрочем, вариант с арбитрами тоже нельзя сбрасывать со счетов. В таком виде спорта, как фигурное катание, очень важно либо представлять «нужную» страну с сильным лобби в международной федерации, либо зарекомендовать себя лучшим образом перед судьями. Регулярные победы Загитовой не могли пройти мимо искушенных судейских глаз.

Тем более в нынешнем сезоне у нее беспроигрышные программы. Этот эпитет можно применить ко многим балетным постановкам, которыми удается убить двух зайцев: показать яркое «характерное» выступление, но при этом удачно скрыть мелкие недочеты в артистизме, которые обнажаются в прекрасных своей простотой лирических композициях. «О, желание любого фаната фигурного катания — чтобы все катались под «Черного лебедя»», — написал на своей странице в Twitter бывший фигурист Джонни Вейр сразу после выступления Загитовой.

Она выбрала для своей программы саундтрек из одноименного голливудского фильма и предстала в образе темной птицы, перерожденной из белой. В произвольной программе россиянка выходит на лед, как и год назад, под боевитого «Дон Кихота». Для наилучшей интерпретации образа она несколько раз посмотрела балет о романтичном рыцаре.

Перед Олимпийскими играми спортивная общественность России очень быстро определилась со своим фаворитом. Между Медведевой и Загитовой, которые считались основными претендентами на золото, чаша весов склонилась в пользу первой. Двукратной чемпионки мира, подхватившей женское фигурное катание после ухода Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой, сломавшей ногу и отправившейся с фиксатором в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на защиту сборной России, безупречной и чувственной. Бывшие фигуристы, тренеры, болельщики — все, в большинстве своем, считали, что по сумме заслуг Медведева имеет все права на наивысшую награду в фигурном катании — золотую олимпийскую медаль. Но побеждает не заслуженный, а сильнейший — истина, которая подтверждается в той или иной мере на каждом важном старте, но к которой так сложно привыкнуть. Загитова вновь ее подтвердила, выиграв Олимпийские игры в свои 15.

В фигурном катании не утихают споры о введении возрастного ценза в женском турнире. Тутберидзе не устает критиковать сторонников поднятия планки допуска на взрослые соревнования до 18 лет. «Начнется регресс в спорте», — утверждает она, ссылаясь на биологические особенности женского организма. Но в этом вопросе важна не только физиология, но и психологический фактор. 18-летняя Медведева приехала в Пхёнчхан с внушительным багажом побед и даже поражением, титулами и надеждами болельщиками. У 15-летней Загитовой был один перекрывший все козырь: чистый и незамутненный лишними мыслями и сомнениями разум. Разум, который говорил внутри нее: «Просто иди и прыгай. И не забывай улыбаться».