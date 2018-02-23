Актер Алексей Серебряков 20 февраля дал интервью Юрию Дудю. Говоря о том, что представляет собой современная Россия, он отметил: «До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи [в России]. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Заявление Серебрякова вызвало бурную дискуссию общественности и даже стало темой выпусков
Многие деятели культуры упрекнули актера в том, что он живет за границей, в Канаде, но при этом «
Мы решили узнать, разделяете ли вы позицию Серебрякова, поэтому предлагаем пройти опрос: