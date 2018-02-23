Кадр из фильма «Левиафан»

Актер Алексей Серебряков 20 февраля дал интервью Юрию Дудю. Говоря о том, что представляет собой современная Россия, он отметил: «До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи [в России]. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Заявление Серебрякова вызвало бурную дискуссию общественности и даже стало темой выпусков ток-шоу на федеральных каналах .

Многие деятели культуры упрекнули актера в том, что он живет за границей, в Канаде, но при этом « работает в России и зарабатывает немалые деньги ». «Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен», — заявил режиссер Андрей Кончаловский. Владимир Бортко, снимавший Серебрякова в «Бандитском Петербурге», заметил , что «поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». А депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил , что актер «отрабатывает свои тридцать серебренников» от Запада, поэтому не должен иметь права трудиться в России.

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