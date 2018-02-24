Некоторых актеров мы всегда связываем с конкретным фильмом. Например, Джулия Робертс ассоциируется с «Красоткой», Билл Мюррей — с «Днем сурка», а Кристофера Рива сложно представить без костюма Супермена. Но гораздо чаще, чем вы думаете, эти актеры пробовались на другие роли в своих главных картинах. Вспомнили несколько случаев, когда актеры случайно получили чуть ли не самые важные роли в своей жизни, сделав «классические» фильмы такими, какие они есть.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
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10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
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Том Хиддлстон — Тор

Кого в итоге сыграл: Локи

Том Хиддлстон был одним из главных кандидатов на роль могучего Тора, и даже набрал почти 10 килограммов мышечной массы перед кастингом. Играть злого, коварного и трагического Локи он не собирался, но создатели фильма быстро поняли, что Том пробуется не на ту роль.

Хиддлстон: «Меня рассматривали, потому что я высокий блондин и прошел классическую школу, что казалось идеальной формулой для Тора — он должен был быть именно классическим персонажем».

Но вместо него зрители увидели огромного дерзкого Криса Хемсфорта в роли бога-супергероя, а Хиддлстон оказался идеальным Локи, и до сих пор считается одним из лучших злодеев в киновселенной Marvel.

Киллиан Мерфи — Бэтмен

Кого в итоге сыграл: Джонатан Крэйн / Пугало

У Киллиана Мерфи есть какое-то невероятное качество, делающее его потрясающим злодеем и позволяющее играть странных персонажей. В отличие от классических супергероев, у Мерфи не то чтобы выдающаяся нижняя челюсть, но это не помешало ему участвовать в кастинге на главную роль в нолановской экранизации комиксов про Бэтмана (даже сохранилось видео, где Мерфи пробуется в костюме Боюса Уэйна).

Нолан только ко второму фильму понял то, что видно невооруженным глазом: Мерфи больше подходит жуткий и одержимый Пугало.

Шон Бин — Джеймс Бонд в фильме «Золотой глаз»

Кого в итоге сыграл: Алек Травельян

Все были уверены, что компания EON Productions выберет Шона Бина на роль Джеймса Бонда после ухода Тимоти Далтона, но дистрибьютор MGM забраковал его и настоял на кандидатуре Пирса Броснана.

Вместо этого Бин получил роль агента-перебежчика 006, который в первых версиях сценария был наставником Бонда. Остается только представлять Бина в роли Бонда, но вряд ли бы Броснан наделил Травельяна такими же деталями.

Лиам Хемсворт — Пит в «Голодных играх»

Кого в итоге сыграл: Гейл Хоторн

Младший брат Криса Хемсворта стал голливудской звездой после того, как сыграл третьего-лишнего в «Голодных играх». Еще до того, как Дженнифер Лоуренс получила роль Китнисс, Крис прочитал сценарий и рассказывал, что очень заинтересовался героем Пита.

Конечно, роль в итоге получил Джош Хатчерсон, да оно и к лучшему: фанаты до последнего ждали, что Китнисс останется с Гейлом (Джош, без обид), что и стало кульминацией всей трилогии.

Джеймс Франко — Человек-паук

Кого в итоге сыграл: Гарри Озборн

Джеймс Франко приобрел первую серьезную известность после «Человека-паука» Сэма Рейми. Изначально актер пробовался на роль дружелюбного соседа Питера Паркера, но его обошел Тоби Магуайр.

Но кто-то разглядел во Франко потенциал и понял, что он создан для более странных и менее героических персонажей, нежели Человек-паук. Так Джеймс стал Гарри Озборном — лучшим другом Питера Паркера и по совместительству Зеленым гоблином. А еще Джеймс подарил нам вот этот мем.

Эми Ирвинг — Кэрри

Кого в итоге сыграла: Сью Снелл

Несмотря на все старания, очень сложно представить кого-то в роли Кэрри Уайт, кроме Сисси Спейсек. Но, оказывается, кастинг она проходила вместе со своей будущей коллегой Эми Ирвинг.

Ирвинг в итоге больше подошла на роль одноклассницы Кэрри, которая, в отличие от других детей, сочувствовала ей. Интересно, что мать Ирвинг — Присцилла Пойнтер — сыграла ее маму и на экране.

Кристофер Чарльз Минц-Пласс — Пипец

Кого в итоге сыграл: Крис Д'Амико

Наверняка Кристофер «МакТрахер» Минц-Пласс мог бы интересно подойти к роли Пипца в экранизации комиксов Марка Миллара. Но он так сыграл неловкого сына гангстера, который стал самопровозглашенным супер-злодеем, что все даже ненадолго забыли про МакТрахера…

Оригинал материала Esquire UK