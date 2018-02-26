Сражающиеся нейросети, искусственный интеллект в облачных сервисах, чувствующий город… Массачусетский технологический институт (MIT) представил ежегодный список технологических достижений , которые уже повлияли на нашу жизнь или только будут формировать ее в будущем.

MIT: Мы ищем технологии, которые значительно повлияют на наш мир. В 2018 году новая технология искусственного интеллекта под названием GAN дарит машинам воображение; искусственные эмбрионы, вопреки противоречивым этическим ограничениям, меняют представление о рождении и открывают новые возможности для изучения человеческой жизни; а экспериментальная электростанция в сердце техасской нефтехимической промышленности работает над созданием полностью чистой электроэнергии из природного газа — вероятно, важнейшего источника энергии в ближайшем будущем. За этими и другими открытиями точно стоит наблюдать в течение года.

Чувствующий город (строительство начнут в 2019 году)

Прорыв: один из районов Торонто станет первым местом, где ультрасовременный городской дизайн будет одновременно сочетаться с современными цифровыми технологиями



Почему важно: «умные» города сделают урбанизированные районы более доступными, пригодными для жилья и экологически дружелюбными



Многочисленные проекты «умных» городов сталкивались с разными препятствиями, теряли все свои амбиции прямо в пути или же оказывались не по карману потенциальным инвесторам. Новый проект под названием «Пристань» (Quayside), принадлежащий энтузиастам из Торонто, намерен остановить эту череду неудач, переосмыслив городские районы с нуля и перестроив их по новейшим технологиям.

Sidewalk Toronto



Компания Sidewalk Labs (Нью-Йорк), входящая в холдинг Alphabet, работает с канадским правительством над высокотехнологичным проектом, предназначенным для промышленной набережной в Торонто.

Разработчики хотят спроектировать обширную сеть датчиков, которые собирают разные данные: от информации о качестве воздуха до уровня шума человеческой деятельности. С помощью этой системы все решения в «умном» городе будут приниматься как раз на основе этой информации.



По идее разработчиков весь транспорт в городе будет беспилотным, а также общим, то есть планируется система каршеринга. Роботы же будут находиться под землей, выполняя работу, для которой не нужна специальная квалификация, например, разносить почту. Sidewalk Labs обещает открыть доступ к своим системам, чтобы и другие компании могли создавать на их основе свои сервисы — прямо как люди создают приложения для смартфонов.

Защищенный интернет (уже доступен)



Прорыв: Разработчики создали криптографический протокол, который позволяет подтверждать информацию, не раскрывая важные детали



Почему важно: если вам нужно сообщить личные данные, например, для онлайн-шопинга, то теперь это можно делать, не опасаясь кражи информации



Конфиденциальность в интернете может наконец стать реальностью благодаря новому инструменту, который позволит подтверждать свой возраст даже не вводя дату рождения. Это сильно сокращает вероятность кражи персональных данных.



Этот инструмент — интерактивный криптографический протокол под названием zero-knowledge proof, то есть «доказательство с нулевым разглашением». Хотя над протоколом работали не один десяток лет, он привлек к себе внимание только в прошлом году: из-за роста популярности криптовалют, в большинстве которых информация не сильно защищена. Разработчики системы утверждают, что она гаранитирует полную анонимность.

Наушники со встроенным переводчиком (уже доступны)

Прорыв: почти моментальный перевод теперь распознает больше языков и стал проще в использовании



Почему важно: в условиях глобализации языковой барьер остается одной из ключевых проблем



В культовой серии научно-фантастических романов «Автостопом по галактике» герои помещали в уши вавилонских рыбок, чтобы слышать моментальный перевод речи. В реальном же мире таких существ нет, но Google придумала специальные наушники Pixel Buds за $159. Они работают только на смартфонах Pixel с установленным приложением Google Translate, которое позволяет почти сразу переводить услышанное.



Один человек должен быть в наушниках, а другой — держать сам телефон. По идее владелец наушников говорит на своем родном языке (пока это по умолчанию английский), а приложение переводит речь, передает результат на телефон. При ответе смартфон транслирует ее в наушники.



В приложении Google Translate для iOS и Android уже есть функция, которая автоматически определяет язык. Но есть несколько проблем: фоновый шум может сбить переводчик, не давая ему точно определить, о чем говорят пользователи.

Google



Pixel Buds с такими проблемами не сталкиваются: пользователь должен зажимать кнопку на наушниках, когда что-то говорит. Такое «разделение» функций между наушниками и телефоном позволяет людям спокойно общаться и даже смотреть друг на друга, не отвлекаясь на девайсы.

Доступный искусственный интеллект (проект уже реализовывается)



Прорыв: размещение ИИ в облачных сервисах делает технологию дешевле и легче в использовании

Почему важно: в новом формате ИИ может стать доступнее для игроков рынка и дать мощный толчок экономике



Искусственный интеллект до сих пор был любимой игрушкой крупных технологических компаний: Amazon, Baidu, Google и Microsoft и некоторых стартапов. Для других компаний ИИ — продукт дорогой и сложный для полноценного использования.

Устройства машинного обучения, основанные на облачных системах, значительно расширяют аудиторию пользователей искусственного интеллекта. Пока что лидером среди облачных веб-сервисов остается подразделение Amazon — AWS.

Сегодня система искусственного интеллекта помогает создавать новые продукты и сервисы в технической сфере, но она в меньшей степени задействована, например, в медицине и энергетике. Проблема в том, что даже в компаниях, которые использовали бы эти технологии, пока еще нет достаточного числа нужных специалистов. Но Amazon и Google уже начали исправлять ситуацию: они предоставляют консультационные услуги.

Предсказывающий геном (уже доступен)

Прорыв: теперь ученые могут использовать ваш геном, чтобы предсказать шансы развития сердечных заболеваний, рака или даже определить IQ



Почему важно: такие ДНК-предсказания помогут развитию медицины и фармакологии



В связи с развитием генетики врачи смогут определять у новорожденных возможные сердечные заболевания и узнавать о предрасположенности к раку или шансах на табачную зависимость. Хотя новые ДНК-тесты только предсказывают вероятности заболеваний, а не ставят диагнозы, они могут сильно помочь медицине.

Getty Images



А фармацевтические компания могут использовать новую классификацию при клинических испытаниях профилактических препаратов, например, для болезни Альцгеймера или сердечных заболеваний.