Заключенный Борис, 30 лет, диагноз: туберкулез. Ждановская исправительная колония № 3, февраль 2011.
Сушка рентгеновских снимков в Ждановской исправительной колонии № 3, февраль 2011. Во многих украинских туберкулезных больницах и тюрьмах нет современного рентгеновского оборудования.
Валентин, 41 год, диагноз: туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью и ВИЧ. Феодосийский противотуберкулезный диспансер, июль 2012. Валентин — бездомный, в прошлом судим, отсидел 8 лет за хищение государственного имущества, лечится от туберкулеза в третий раз.
Валентина, которая 25 лет работает прачкой в больнице. Новозбурьевский противотуберкулезный диспансер, август 2011.
Андрей, 39 лет, и Инна, 44 года, диагноз: туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Енакиевский противотуберкулезный диспансер, декабрь 2010. Андрей и Инна познакомились в диспансере и называют себя гражданскими мужем и женой. Андрей — бездомный, заболел туберкулезом в тюрьме, официально зарегистрировать брак с Инной не может из-за отсутствия прописки.
Елена, 59 лет, диагноз: туберкулез позвоночника. Донецкий противотуберкулезный диспансер, декабрь 2010. Елена успешно перенесла хирургическое удаление пораженных туберкулезом частей позвоночника.
Ирина, 46 лет, диагноз: туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Дзержинский противотуберкулезный диспансер, январь 2011. Ирина сдает мокроту в процедурном кабинете.
Юрий, 58 лет, диагноз: внелегочный туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Енакиевский противотуберкулезный диспансер, декабрь 2010. Юрий страдает туберкулезом мочеполовой системы в течение 20 лет. В 2009 году из-за гангрены лишился ноги. После того как урологическое отделение в диспансере было закрыто, вынужден ездить на общественном транспорте на обследование в другую больницу.
Юрий, 58 лет, Владимир, 56 лет, диагноз: туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Енакиевский противотуберкулезный диспансер, декабрь 2010. У Владимира сломан позвоночник, нижняя часть тела парализована, одна нога ампутирована по колено. Он лежит в своей палате уже более 10 лет. Выезжать на коляске на улицу не может, поскольку в больнице отсутствует лифт. В одной палате с Юрием и Владимиром лежат еще трое пациентов, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться.
Леонид, 80 лет, переболел туберкулезом. Херсонский противотуберкулезный диспансер, июль 2011. С 1949 года работал на шахте в городе Красный Луч, где получил перелом позвоночника и повреждение легкого, которое и привело к заболеванию туберкулезом. Леонид скончался спустя полтора месяца после того, как был выписан из больницы.
Херсонский противотуберкулезный диспансер, август 2011.
Василий, 73 года, диагноз: туберкулез. Новозбурьевский противотуберкулезный диспансер, август 2011. Василию кажется, что он находится на работе, уже подал заявление на увольнение и ждет подписи главврача. Раз в месяц его посещает женщина с сумкой еды, которая категорически отрицает, что является его родственницей.
Александр, 56 лет, диагноз: туберкулез. Новотроицкий противотуберкулезный диспансер, июль 2011. Александр был избит, потерял память, и сотрудники больницы не смогли найти его родственников, хотя сам больной утверждает, что его зовут Александр Михайлович Бухарев, он работает в Херсоне на мебельном заводе, женат, есть двое детей. Александр склонен к агрессии, поэтому его должны перевезти в психиатрическую клинику для больных туберкулезом.
Анна, 42 года, диагноз: туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Новозбурьевский противотуберкулезный диспансер, август 2011. Анна заразилась туберкулезом от отца 16 лет назад. Начала лечиться от туберкулеза в 1998 году, спустя 11 месяцев была выписана и в течение следующих 12 лет лечилась дома народными средствами. После смерти мужа у Анны произошел нервный срыв, вызвавший рецидив туберкулеза
Сдача мокроты в Новозбурьевском противотуберкулезном диспансере, август 2011.
Валентина, работает фтизиатром с 1980 года. Новозбурьевский противотуберкулезный диспансер, август 2011.
Николай, 68 лет, диагноз: туберкулез. Новозбурьевский противотуберкулезный диспансер, август 2011. Заболел туберкулезом в Каховском доме престарелых, был переведен в больницу, где сломал ногу. Все документы и вещи у Николая украли другие пациенты. Из-за отсутствия документов не может получать пенсию и не в состоянии заплатить за операцию стоимостью 50 долларов.
Эдуард, 46 лет, Владимир, 45 лет, диагноз: туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Дзержинский противотуберкулезный диспансер, январь 2011. Эдуард заболел туберкулезом в тюрьме. После освобождения узнал, что болен сахарным диабетом.
Пациентка в Цюрупинской детской противотуберкулезной больнице, сентябрь 2011.
Максим, 8 лет, диагноз: подозрение на туберкулез и туберкулезный склероз. Цюрупинская детская противотуберкулезная больница, сентябрь 2011. Максим — сирота, был переведен в больницу из интерната.
Обход камер в Донецком следственном изоляторе, февраль 2011.
Ролан (на переднем плане), 38 лет, Тимур (у окна слева), 30 лет, Андрей (у окна справа), 40 лет, Николай (у окна справа), 24 года. Донецкий следственный изолятор, февраль 2011. У Ролана и Тимура туберкулез обнаружен в СИЗО.
Алексей, 70 лет, диагноз: туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Дзержинский противотуберкулезный диспансер, январь 2011. Алексей 40 лет работал водителем бульдозера на шахте. Пока он находился в диспансере, его жена скончалась. Отдает всю свою пенсию дочери.
Заключенные в процедурном кабинете туберкулезного отделения Старозбурьевской исправительной колонии № 7, июль 2011.
Медосмотр заключенных Ждановской исправительной колонии № 3 для больных туберкулезом, февраль 2011.
Медицинский корпус Херсонской колонии максимального уровня безопасности № 61 для больных туберкулезом, июль 2011.