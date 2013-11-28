Юрий, 58 лет, Владимир, 56 лет, диагноз: туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Енакиевский противотуберкулезный диспансер, декабрь 2010. У Владимира сломан позвоночник, нижняя часть тела парализована, одна нога ампутирована по колено. Он лежит в своей палате уже более 10 лет. Выезжать на коляске на улицу не может, поскольку в больнице отсутствует лифт. В одной палате с Юрием и Владимиром лежат еще трое пациентов, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться.