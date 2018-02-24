Режиссер Андрей Звягинцев прокомментировал резонансное высказывание актера Алексея Серебрякова, сделанное во время интервью Юрию Дудю. Актер сказала, что «национальная идея России — это сила, наглость и хамство», вызвало бурное обсуждение не только среди актеров, но и политиков.

Режиссер сказал (его заявление опубликовал «Коммерсантъ»), что слова Серебрякова стоит расценивать как предложение к свободной дискуссии: «Возможно, не до конца промысленные, спонтанные, но зато смело им выхваченные из самой атмосферы духовного удушья, заполонившего наши с вами сердца».

Звягинцев считает, что «сильный народ нельзя оскорбить словом».

Его можно оскорбить нищетой, враньем, воровством и убийством, уверен режиссер.

Многие деятели культуры упрекнули актера в том, что он живет за границей, в Канаде, но при этом «работает в России и зарабатывает немалые деньги». «Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен», — заявил режиссер Андрей Кончаловский. Владимир Бортко, снимавший Серебрякова в «Бандитском Петербурге», заметил, что «поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан».