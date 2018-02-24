Картина импрессиониста Эдгара Дега «Хористы» была украдена неизвестными чуть более восьми лет назад из марсельского музея Кантина, куда ее доставили из парижского Орсе на временную экспозицию. Работа, датируемая 1877 годом, оценивается в $1 миллион, и о ее местонахождении ничего не было известно.

16 февраля сотрудники французской таможни обнаружили картину при осмотре багажного отделения автобуса в местечке Феррьер-ан-Бри в 18 километрах от Парижа. Полотно было упаковано в бесхозный небольшой чемодан, сообщает The New York Times .

Находка оказалась абсолютной случайностью: французские власти регулярно проверяют автобусы дальнего следования, поскольку они часто используются для перевозки наркотиков.

В Музее Орсе подтвердили подлинность картины. «Мы ничего не слышали о картине с 2009 года и у нас были причины беспокоиться о ее судьбе», — заявила директор музея Лоранс де Кар.