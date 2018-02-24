Британский писатель Стивен Фрай
По его словам, все прошло вполне успешно. «Они удалили простату. Насколько мне известно, целиком», — отметил Фрай.
Опухоль обнаружили во время рутинного обследования. В ходе операции Фраю удалили 11 лимфатических узлов. Его состояние оценили на 9 из 10 баллов по шкале Глисона. Как заметил писатель, это была агрессивная форма рака, и судя по всему он не успел распространиться.
«Моя жизнь была спасена этим ранним хирургическим вмешательством, так что я призываю всех мужчин старше определенного возраста проверить ваш уровень ПСА», — подчеркнул Стивен Фрай.
Я ходил и говорил сам себе: «У меня рак. Боже правый, Стивен, ты ведь не из тех людей, у кого бывает рак». Я знаю, что это старое клише, но ты не думаешь, что это может произойти с тобой."Я наслаждаюсь жизнью в настоящий момент, и можно сказать, что это замечательная вещь, и я бы предпочел, чтобы она не исчезла", — добавил писатель.