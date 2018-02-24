Британский писатель Стивен Фрай заявил , что восстанавливается после операции по удалению простаты, прошедшей в начале января, сообщает «Би-би-си».

По его словам, все прошло вполне успешно. «Они удалили простату. Насколько мне известно, целиком», — отметил Фрай.

Опухоль обнаружили во время рутинного обследования. В ходе операции Фраю удалили 11 лимфатических узлов. Его состояние оценили на 9 из 10 баллов по шкале Глисона. Как заметил писатель, это была агрессивная форма рака, и судя по всему он не успел распространиться.

«Моя жизнь была спасена этим ранним хирургическим вмешательством, так что я призываю всех мужчин старше определенного возраста проверить ваш уровень ПСА», — подчеркнул Стивен Фрай.