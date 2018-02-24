Американка Элизабет Суэйни, выступающая за сборную Венгрии, рассказала, что думает о своих навыках катания на лыжах и своем выступлении на Олимпиаде, которое стало мемом. В дисциплине, в которой необходимо выполнять прыжки и сложные трюки, лыжница не показала ни одного трюка. Посмотреть выступление Суэйни можно здесь.

Суэйни попала на Олимпиаду из-за изъяна в системе отбора. Женский фристайл — пока что не самая популярная дисциплина, и чтобы попасть в олимпийскую сборную, нужно лишь оказаться в тридцатке лидеров в нескольких мировых чемпионатах, поэтому лыжница целенаправленно выбирала соревнования, где было меньше 30 участников.

«Я хотела сделать как можно больше, так что тут нет никакой стратегии. Я всегда старалась отдать всю себя», — цитирует Boston.com Суэйни.

Лыжница считает, что умеет делать трюки: во время тренировок в бассейне она делает повороты на 540 и 720 градусов, но с приземлением в воду. «Мне пока не очень комфортно переносить водные трюки на снег. Я пытаюсь найти способ преодолеть это», — отметила Суэйни.

«На самом деле я сделала три трюка во время второй попытки. Два прыжка на левой и правой стороне. И поворот на 360 градусов в конце. Так что немного странно слышать, что я выполнила один трюк или ноль», — добавила лыжница.

В Венгерской федерации лыжного спорта заявили, что до Игр никогда не видели, как катается американка, потому что она тренировалась и собирала деньги на поездку сама.