laboratory abc

Черное море — спектакль Laboratory ABC, выпущенный на сцене театра «Практика», позиционируют как спектакль-притчу, где герой отправляется в странствие по метафорическому Черному морю. В описании спектакля приводится отрывок из философского романа «Так говорил Заратустра» Ницше: «Дитя есть невинность и забвение, новые начинания, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения», а спектакль начинается с того, как в экран старенького телевизора вставляют картинку с портретом Брюса Ли. В его лицо вглядывается главный герой, названный в программке Человеком (Егор Корешков или Александр Алябьев), пока зрители слышат характерные звуки борьбы — как в фильмах, где герой — непременно борется со злом не в метафизическом, а вполне конкретном смысле: ногами и руками.

Рядом с Человеком все время находится кукла — сложенный из фрагментов символический человек, которым управляет команда кукловодов — молодых актеров из Театра кукол им. Образцова, Московского детского театра марионеток и Московского театра теней.

Человек-кукла в их руках — и мать героя в халате, выключающая телевизор, и любимая женщина или женщины, и сам герой, становящийся марионеткой в руках судьбы или волнах неведомого Черного моря. Самый трогательный момент — символический танец героя с куклой и актрисой кукловодом (Ольга Павловская или Тамара Жарская). Сначала кукла флиртует и кокетничает (в этот момент актриса слишком уж театрально охает, ахает и хохочет, что становится неловко). Но все меняет танец, когда возникает ощущение, что актриса-кукловод управляет не только своей куклой, но движением одновременно и человека, и куклы — как некая сила или что-то, что соединяет людей вместе или разводит их по разные стороны баррикад навсегда. Хореографию, кстати, ставил Олег Глушков — автор свежей и уже ставшей хитом «Синей синей птицы» в Театре Наций.

Медитативная музыка от Павла Артемьева и Заура Пасиева соединяется с европейскими хитами, костюмы кукловодов и героев от Василисы Гусаровой напоминают о колесе сансары — цикличности жизни и смерти, но все-таки не отпускает чувство, что с абстрактностью и желанием сделать мудрый спектакль обо всем здесь переборщили. И почему-то вспоминается старая, также выпущенная независимой командой работа режиссера «Черного моря», Кирилла Вытоптова — «В ожидании Годо» на сцене уже не существующего театра и клуба «Мастерская». «В ожидании Годо» был максимально конкретен и подробен: Вытоптов превращал своих героев в хипстеров, живущих в съемной квартире, заваленной стаканчиками из Старбакса, неведомое дерево там становилось не выброшенной вовремя осыпавшейся новогодней елкой, а штуку выбрасывали тысячерублевой купюрой.

Классику абсурда, где ждут неведомого Годо, под которым можно понимать бога, Вытоптов превращал в спектакль о бесконечном ожидании жизни тех, кто вроде как воспитан на идее взять от этой жизни все. Метафизика рождалась из конкретики, из повседневной обывательской скуки. Здесь же работа Вытоптова с драматургом Игорем Гатиным выглядит интересным опытом столкновения кукол с актерами, с ироничной хореографией, попыткой визуализировать и сделать ощутимыми границы между формой и содержанием. Но в итоге остается ощущение, что либо мыслей для 50-ти минутного спектакля было слишком много, либо философия не выдержала проверки абстрактностью. Взросление, любовь, карьера, предательство — «Черное море» оставляет простор для любого хода зрительской рефлексии, но не является обязательной отправной точкой для осмысления.