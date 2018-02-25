Фильмы «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Профиль» Тимура Бекмамбетова получили призы на Берлинском кинофестивале.

Картина о русском писателе «Довлатов» заполучила приз жюри читателей газеты Berliner Morgenpost. Помимо этого, «Серебряным медведем» Берлинале наградили Елену Окопную, художника по костюмам фильма «Довлатов».

«Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — цитирует «Интерфакс» Германа-младшего.

«Профиль», снятый Бекмамбетовым в Великобритании, победил в зрительском голосовании программы «Панорама». Все действие фильма о британской журналистке, которая внедряется в систему пропаганды террористической группировки, разворачивается на экране компьютера.

Главный приз Берлинале, «Золотого медведя», вручили картине «Не трогай меня» румынского режиссера Адины Пантилии.

The winners of the evening and #berlinale 2018

>TOUCH ME NOT by Adina Pintilie< pic.twitter.com/oJDYdqpJT9 — Berlinale (@berlinale) February 24, 2018

Награду за лучшую режиссуру вручили Уэсу Андерсону за фильм «Остров собак». Гранд при жюри получил «Лицо» Мальгорсаты Шумовски, а приз Альфреда Бауера — картине «Наследницы». Серебряный медведь за лучший сценарий получили Мануэль Алкале и Алонсо Руиспаласиос за фильм «Музей».