Точнее так: медали завоевали. Когда Международный олимпийский комитет (МОК) устроил «охоту на ведьм», спортсмены из России оказались вне игры, осуждению не было конца. В сборной России есть выдающиеся чемпионы, но вот как раз их и не пустили. Точнее — не пригласили. Поехали в Южную Корею те, кому не все равно. Те самые, кто готовы. И на допинге их не поймали.

Биатлон, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, и да — хоккей! Праздник зимнего спорта мы не хотели пропускать, и неважно, что флаг не дают. И гимн не дают. И журналистов с флагами прогоняют — а такое было.

Тут мечты оказалось больше, чем тщеславия.

И пусть на церемонии открытия несли тот самый «нейтральный» флаг с пятью кольцами. Это ведь тоже честь: знамя олимпизма…

Вообще-то, так уже было. На Олимпиаду-80 (летнюю) США своих не отправили. И канадцы. И много кто еще. Но они приехали сами, под тем самым нейтральным флагом. «Не обломались», как сейчас принято говорить.

Через четыре года была Олимпиада в Лос-Анджелесе. Туда не поехала сборная СССР. В полном составе.

В Пхёнчхане, еще за день до открытия, уже начались соревнования. Это обычная практика на Играх: часть стартов выносится за рамки формального начала. Вспомните летнюю Олимпиаду: там в футбол начинают играть еще до парадных шествий. Летом — футбол, зимой — керлинг.

Этот вид спорта мы все немного полюбили, но представить себе не могли, какой сюжет закрутится в Пхёнчхане (будь здоров!) среди мастеров камня и швабры. Первая победа — и сразу Россия! Дуэт Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого во втором матче в дабл-миксте победил норвежцев со счетом 4:3. Прекрасно же! Более того — они в итоге первые медали выиграли. Но пришлось вернуть.

Мельдоний, который нашли (или?) у Крушельницкого в допинг-пробе, это, вообще-то, «Милдронат». Посмотрел в аптеке, стоит недорого. Но только он для восстановления дыхания. Зачем он в керлинге — загадка…

«Со своей стороны я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов», — сказал Крушельницкий (цитата по ТАСС).

Крушельницкий: «Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно».

Вот так красивая история стала скандалом. В Анастасию Брызгалову влюбилась вся планета, ее сравнивали с Анджелиной Джоли, потом глянули на ее мужа — тоже красавчик! Ну, просто парочка двойных агентов из голливудского боевика про шпионов. Но они обиделись, отдали медаль и даже судиться не стали.

Но не керлингом единым запомнится для российских болельщиков эта «белая Олимпиада». Самая первая олимпийская медаль — причем золотая — была добыта Россией в Лондоне 1908 году. Тут забавно: Игры были летними, но в них включили фигурное катание. Вот Николай Панин-Коломенкин и оказался лучше всех.

На южнокорейских Играх первое «золото» России тоже принесла фигуристка: Алина Загитова обошла даже суперзвезду Евгению Медведеву — откаталась чище (почему противостояние российских фигуристок стало самым драматичным моментом для миллионов болельщиков, читайте тут).

Getty Images Фигуристка Алина Загитова

Другое не менее ожидаемое событие — хоккейный турнир. Еще до Родченкова-Макларена стало ясно: сильнейшие в Пхёнчхан не поедут. НХЛ не пускает. Все самые сильные русские, канадцы, американцы, шведы и финны за океаном рубятся за священный Кубок Стэнли. В итоге в сборной России известные всем имена Ковальчук, Дацюк, Мозякин да Кошечкин. Остальные — молодежь. Как и в составе других «больших» команд. Может быть, именно поэтому до финала взяла и добралась (удивив всех, в том числе и самих себя) сборная Германии.

Интересно, их на допинг проверяли?

Ждала их в решающем матче именно Россия. Намечалась ирония судьбы: никогда сборная России не побеждала на Олимпийском хоккейном турнире. И вот появилась возможность взять «золото» — как команда «Олимпийских атлетов из России».

И взяли! 4:3 по итогам трех периодов, 26 лет не выигрывала отечественная сборная Олимпийское золото (объединенная команда республик бывшего СССР выиграла Олимпиаду в Альбервиле в 1992 году. — Esquire). И вот в 2018 году, когда пять колец вместо флага, Германия в финале (они здорово бились, кстати, до овертайма дело довели), без гимна, но золотая олимпийская медаль у нас теперь есть.

Девушки в хоккее, кстати, дошли до полуфинала. При тотальном преимуществе канадок, американок и шведок — это тоже шаг вперед.

Биатлон провалили, чего и следовало ожидать без лидеров сборной. Зато взяли медали (честные!) в лыжном фристайле: Илья Буров завоевал бронзовую награду, Сергей Ридзик напрыгал на такую же медаль в ски-кроссе.

Еще мощнее выступили лыжники. Сначала Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль в женском классическом спринте, в тот же день Александр Большунов также зацепил «бронзу» в той же дисциплине, а спустя три дня Денис Спицов поехал свободным стилем и тоже попал в призы — «бронза».

В эстафетных гонках российские лыжники тоже оставили свои имена в протоколах: у женщин Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская замкнули тройку лидеров, а у мужчин на пьедестал почета поднимались Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. «Серебро»!

Дальше командный спринт и тут российские лыжники были среди лучших. Денис Спицов и Александр Большунов заняли второе место, пропустив вперед только норвежскую пару Сундбю/Клебо.

На этом российские спортсмены решили не останавливаться и выиграли еще по медали в соревнованиях по классическому стилю в массе-старте. Самая престижная лыжная гонка, 50 км. Большунов второй, Ларьков — третий.

На коньках катались не хуже всех. В финале шотр-трека 1500 м. Семен Елистратов завоевал «бронзу». А в конькобежном спорте у женщин Наталья Воронина одолела 1500 м и пришла третьей.

Оказывается, вполне возможны удачные старты и без допинга. Хочется верить, что все-таки, воля к победе, которую никто не отменял. Да, не первое место, но ведь в призах. Быть может, звучит пафосно, но они это сделали. А мы — нет.

Настоящей сенсацией стал в Пхёнчхане Никита Трегубов — это скелетонист, который с четвертой попытки завоевал «серебро». Следующая его цель — золотая медаль. Все у него получится!

Как и всякое глобальное спортивное событие, Игры-2018 не обошлись без неординарных историй. Например, здорово всех повеселила 33-летняя американка Элизабет Суэйни. Правда выступала она за Венгрию. Так бывает, это как наш Виктор Ан. Так вот, американо-венгерка вышла на хафпайп (лыжный фристайл) и просто проехалась туда-сюда, ни разу не упав. Хотя вообще-то должна была показать хоть какие-нибудь трюки. Но не умеет.

Выяснилось, что на Олимпиаду Суэйни отобралась нетривиально. Ей сказали: нужно выступить на нескольких стартах и занимать там места не ниже 30-го. Вот она и выбирала турниры, где не больше 30 участниц. И на Олимпиаду пробилась, и запомнилась всему миру. Главное ведь — участие.

А еще была очень не заметная, но очень приятная история. Многим, наблюдавшим за финалом фристайлистов в мужской акробатике, большего всего понравились поздравления, которыми на горе обменивались россиянин Илья Буров, выигравший бронзовую медаль, и украинец Александр Абраменко, принесший сборной Украины первое олимпийское «золото».

Буров попал в главный финал с шестым результатом и поэтому первым из претендентов на награды выполнял свой прыжок. Как он сам признавался после, не обошлось без погрешностей, поэтому оценкой Илья остался доволен. Но безупречно выполнить свою программу в финале удалось очень немногим. И результат в 122 с небольшим балла принес Бурову третье место в итоговом протоколе.

При награждении украинец Абраменко обнялся с россиянином Буровым. Так и сфотографировались. Потому что спорт — вне политики. Как бы кому это ни нравилось.