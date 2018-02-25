AFP / East News
Немецкая актриса Франциска Петри пришла на красную дорожку Берлинского кинофестиваля с пакетом с изображением Кирилла Серебренникова на голове и в футболке с надписью I have to stay at home («Я вынужден остаться дома»).
Таким образом актриса, работавшая с Серебренниковым в фильме «Измена» (2012), поддержала режиссера, который подозревается в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа».
На Берлинале был представлен новый фильм Серебренникова «Лето» о рок-музыканте Викторе Цое, который он смонтировал, находясь под домашним арестом. Права на картину выкупила кинокомпания Charades.