AFP / East News

Немецкая актриса Франциска Петри пришла на красную дорожку Берлинского кинофестиваля с пакетом с изображением Кирилла Серебренникова на голове и в футболке с надписью I have to stay at home («Я вынужден остаться дома»).

Таким образом актриса, работавшая с Серебренниковым в фильме «Измена» (2012), поддержала режиссера, который подозревается в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа».

#freekirill 68'berlinale A post shared by Семен Серзин (@senya_serzin) on Feb 24, 2018 at 9:33am PST

На Берлинале был представлен новый фильм Серебренникова «Лето» о рок-музыканте Викторе Цое, который он смонтировал, находясь под домашним арестом. Права на картину выкупила кинокомпания Charades.