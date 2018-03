Продюсерская компания Weinstein Company, основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, подаст заявление о банкротстве. Об этом компания уведомила инвесторов, которые договаривались о сделке по покупке компании, оцениваемой в 500 миллионов долларов, сообщает Variety.

«Основываясь на событиях прошлой недели, нам следует признать, что ваш план покупки компании был иллюзией, и только поспособствовал бы дальнейшему разрушению компании», — говорится в письме, которое направили группе инвесторов во главе с Марией Контрерас-Свит и Роном Берклом.

Как пишет The New York Times , одной из причин срыва переговоров стал иск генерального прокурора штата Нью-Йорк к Weinstein Co. По мнению прокурора, продажа компании оставила бы пострадавших от сексуальных домогательств со стороны Вайшнтейнов без справедливой компенсации.

В иске говорится, что Харви Вайнштейн угрожал своим сотрудникам смертью, оказывал давление, заявляя о связях с влиятельными политиками и спецслужбами, и предлагал актрисам продвижение в карьере в обмен на секс.

Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, одного из основателей компаний Miramax Films и Weinstein Company, разгорелся в октябре 2017 года. О сексуальных домогательствах с его стороны заявили более 50 актрис и сотрудниц его компаний.

