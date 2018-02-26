Олимпийский чемпион Усейн Болт
Ямайский бегун пока что не стал раскрывать детали, но добавил, что назовет клуб, с которым заключил контракт, утром 27 февраля.
I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt)
pic.twitter.com/iFTlWxfy7x February 25, 2018
Спортсмен уже не раз
За свою карьеру Болт выиграл восемь олимпийских медалей и стал одиннадцатикратным чемпионом мира. Больше золотых медалей чемпионатов мира не выигрывал ни один легкоатлет. Кроме того, Болт установил восемь мировых рекордов.