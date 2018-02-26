Олимпийский чемпион Усейн Болт объявил у себя в твиттере, что подписал контракт с футбольной командой.

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Ямайский бегун пока что не стал раскрывать детали, но добавил, что назовет клуб, с которым заключил контракт, утром 27 февраля.

Спортсмен уже не раз заявлял, что планирует начать футбольную карьеру после того, как уйдет из легкой атлетики, и даже вел переговоры с «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией».

За свою карьеру Болт выиграл восемь олимпийских медалей и стал одиннадцатикратным чемпионом мира. Больше золотых медалей чемпионатов мира не выигрывал ни один легкоатлет. Кроме того, Болт установил восемь мировых рекордов.