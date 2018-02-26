Актриса Дженнифер Лоуренс и телеведущая Кэтт Сэдлер работают над документальным сериалом, вдохновленным движением #MeToo и Time's Up. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером проекта назначена Стефани Сочтиг («Сыт по горло», «Under the Gun»). Сериал сосредоточится на проблемах, с которыми сталкиваются современные женщины, в частности с разрывом в оплате труда по гендерному признаку. По поводу последнего в декабре 2017 года в своем блоге написала Кэтт Сэдлер. Ее пост о том, как она ушла из E! News, потому что она получала в два раза меньше коллеги-мужчины (после 12 лет работы), стал резонансным.

«Спасибо тебе, Кэтт, за то, что поделилась этой историей», — написала Лоуренс у себя на фейсбуке и опубликовала заметку Сэдлер. Телеведущую поддержали и другие актрисы, в том числе Джессика Честейн и Оливия Манн .

«Я должна работать и представлять тех, чьи голоса не были услышаны аудиторией. Учитывая различия между #MeToo, Time’s Up и текущей ситуацией, я хочу использовать свой голос для создания принципиально нового материала», — сказала Сэдлер в интервью The Hollywood Reporter.