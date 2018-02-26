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Российские хоккеисты взяли золото

Сборная России по хоккею победила в овертайме команду Германии со счетом 4:3 и принесла стране первую за 26 лет золотую олимпийскую медаль в этом виде спорта. В прошлый раз российские хоккеисты выигрывали «золото» на Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году — и тоже под нейтральным флагом (тогда причина была не в допинге, а в распаде Советского Союза).

…и спели российский гимн!

Во время церемонии награждения российских хоккеистов играл олимпийский гимн. Но наперекор звучавшей музыке болельщики начали скандировать российский гимн, и хоккеисты их поддержали. Это противоречит правилам МОК, но санкции к спортсменам применять не станут .

Загитова и Медведева взяли главные медали в одиночном фигурном катании

Алина Загитова стала чемпионкой, Евгения Медведева получила «серебро». Подробнее о наших фигуристках в Пхенчхане читайте здесь.

…и установили три мировых рекорда на двоих

11 февраля на командных соревнованиях Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе. Спустя 10 дней, уже во время одиночных выступлений, она его побила. Вышедшая после нее на лед Загитова перебила и его.

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Слезы Медведевой

Без комментариев.

Getty Images Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов

У российких лыжников — 8 медалей

Лыжники заработали почти половину из всех медалей России — восемь из 17. Александр Большунов едва не взял золото в гонке на 50 километров, лишь на финише уступив финну Ииво Нисканену. Кстати, Большунов стал первым российским лыжником , которому удалось выиграть четыре медали на одной Олимпиаде.

AFP / East News

Вопреки политике: российский и украинский спортсмены обнялись на Олимпиаде

Россиянин Илья Буров на соревнованиях по воздушной акробатике получил бронзовую медаль, а золото выиграл украинец Александр Абраменко. На церемонии награждения спортсмены обнялись, обернувшись в украинский флаг (у Бурова флага, по понятным причинам, не было).

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Единая Корея

Делегации Южной Кореи и КНДР прошли под общим флагом на церемонии открытия Олимпийских игр. Также две страны выступили единой сборной в женском хоккее — правда, объединенная команда Кореи проиграла все пять матчей на Играх и заняла последнее место.

Северокорейские болельщицы произвели фурор

В Пхенчхан приехали 22 спортсмена из Северной Кореи, которые соревновались в фигурном катании, шорт-треке, лыжных гонках и горнолыжном спорте. Их поддерживали более 200 девушек, которые синхронно двигались, пели и хлопали.

Чешка Эстер Ледецка первой в истории взяла золото в двух разных видах спорта

Чешская спортсменка Эстер Ледецка первой в истории Олимпиад соревновалась параллельно и в лыжах, и в сноуборде. Сначала она выиграла золото в горнолыжном супергиганте, а потом показала лучший результат в параллельном гигантском слаломе. Чтобы поддерживать уровень катания, Ледецка тренируется по специальной схеме — три недели лыжи и три недели сноуборд.

EPA / East News

Главный мем Олимпиады: лыжница не сделала ни одного трюка в соревнованиях, где нужно показывать трюки

Лыжница Элизабет Суэйни, представлявшая Венгрию, приняла участие в соревнованиях по лыжному фристайлу и заняла последнее место. В дисциплине, в которой необходимо выполнять прыжки и сложные трюки, она не показала ни одного трюка, просто проехавшись по хаф-пайпу.

Выяснилось, что она непрофессиональная спортсменка и на Олимпиаду попала, воспользовавшись изъяном в системе отбора: чтобы попасть на соревнования, ей нужно лишь оказаться в тридцатке лидеров в нескольких мировых чемпионатах, поэтому лыжница целенаправленно выбирала соревнования, где было меньше 30 участников.