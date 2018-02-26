Netflix приобрел права на фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». Об этом Esquire сообщили создатели фильма.

Сделку заключили на Берлинском кинофестивале, где фильм получил приз независимого жюри, а художник-постановщик «Довлатова» Елена Окопная — «Серебряного медведя» за работу над лентой.

Картина о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова будет доступна для пользователей стримингового сервиса в Северной Америке, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Скандинавии.

Всего права на показ фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего приобрели почти 30 стран, включая Францию, Италию, Испанию, Португалию, Болгарию, Турцию, Тайвань, Бразилию, Аргентину, Китай, Грецию, Румынию и другие страны. Компания Alpha Violet, которая занимается международными продажами фильма, продолжает вести переговоры о новых сделках.

«На мой взгляд, активные продажи фильма на международные территории связаны с сочетанием двух факторов. Первый — универсальность идеи фильма о внутренне свободном человеке, который под гнетом обстоятельств остается верным себе и своему творчеству. Второй — совершенно неизвестный, а потому интересный и притягательный для мирового зрителя период расцвета советской культуры 70-х, во время которого разворачиваются события кинокартины», — рассказал продюсер фильма Андрей Савельев.

Мировая премьера «Довлатова» прошла в рамках основной программы Берлинале. В российский прокат картина выйдет 1 марта и будет идти в кинотеатрах всего четыре дня.