Компания Samsung Electronics представила новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Южнокорейская компания представила устроства в рамках Всемирного мобильного конгресса World Mobile Congress в Барселоне свои флагманские смартфоны.

S9 будет выпускаться с диагональю 5,9 дюйма, а S9+ получила диагональ 6,2 дюйма. Обе модели оснащены 12-мегапиксельной камерой с режимом сверхзамедленной съемки и фронтальной камерой 8 мегапикселей. Особенностью смартфонов стала возможность создавать виртуальные версии владельца телефона или «селфимоджи» — 3D-эмодзи на основе фотографии пользователя.

We’ve reimagined the camera. Now just imagine how you’re going to experience the world. Introducing the new #GalaxyS9 . pic.twitter.com/UYBRL93Owf — Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 26, 2018