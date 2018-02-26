Компания Samsung Electronics
S9 будет выпускаться с диагональю 5,9 дюйма, а S9+ получила диагональ 6,2 дюйма. Обе модели оснащены 12-мегапиксельной камерой с режимом сверхзамедленной съемки и фронтальной камерой 8 мегапикселей. Особенностью смартфонов стала возможность создавать виртуальные версии владельца телефона или «селфимоджи» — 3D-эмодзи на основе фотографии пользователя.
We’ve reimagined the camera. Now just imagine how you’re going to experience the world. Introducing the new— Samsung Mobile (@SamsungMobile)
#GalaxyS9. pic.twitter.com/UYBRL93Owf February 26, 2018
В России обе модели можно купить с 16 марта, предзаказ открыт с 25 февраля,