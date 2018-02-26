Компания Samsung Electronics представила новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Южнокорейская компания представила устроства в рамках Всемирного мобильного конгресса World Mobile Congress в Барселоне свои флагманские смартфоны.

Apple может создать MacBook с двумя экранами. Компания запатентовала разработку
Далее Apple может создать MacBook с двумя экранами. Компания запатентовала разработку
Nokia перевыпустила культовый «телефон-банан» из «Матрицы»
Далее Nokia перевыпустила культовый «телефон-банан» из «Матрицы»

S9 будет выпускаться с диагональю 5,9 дюйма, а S9+ получила диагональ 6,2 дюйма. Обе модели оснащены 12-мегапиксельной камерой с режимом сверхзамедленной съемки и фронтальной камерой 8 мегапикселей. Особенностью смартфонов стала возможность создавать виртуальные версии владельца телефона или «селфимоджи» — 3D-эмодзи на основе фотографии пользователя.

В России обе модели можно купить с 16 марта, предзаказ открыт с 25 февраля, передает РБК. Смартфоны будут представлены в трех цветах: черный бриллиант, титан и ультрафиолет. Galaxy S9 будет стоить 59 990 рублей, Galaxy S9+ с памятью 64 гигабайта — 66 990 рублей, с памятью 256 гигабайт — 74 990 рублей.