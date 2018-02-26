Рэпер Птаха (Давид Нуриев) решил обратиться ко всем критикам и рэперам по итогам его баттла с Гуфом (Алексеем Долматовым) — самого дорогого рэп-поединка в истории баттл-площадки «Версус».

В своем инстаграме Птаха опубликовал пост (сообщение пришлось разбить на две части из-за большого объема), где по пунктам рассказал о своей готовности и дальше участвовать в рэп-баттлах, объяснил, как его можно вызвать на поединок, а также извинился за выступление.

«На версусе я еще появлюсь наверно. Скорее всего, но уже немного поняв, что и как делается. Извините, но это мой первый блин, увы, он стал комом. Бывает, только врун говорит, что не проигрывал никогда. Иногда жизнь дает сигнал, что пора собраться», — написал Птаха.

В начале сообщения рэпер обратился к хейтерам: «Интернет вам дал возможность писать гадости всем людям на земле безнаказанно. Продолжайте писать это. Вас бомбит, и это приносит деньги и хайп. Страшнее, если вы не будете писать гадости, это сократит прибыль, и вы захлебнетесь своей злобой».

Простите, что такое длинное письмо, но пока вы его читали, внизу в комментариях опять срач начали. Можете посмотреть на это и понять, о чем я

Рэп-поединок между Гуфом и Птахой появился на Youtube-канале Versus Battle 18 февраля. Птаха вызвал на баттл Гуфа в сентябре 2017 года. Долматов тогда заявил, что согласится, если получит два миллиона рублей от организаторов площадки. Спустя несколько дней Ресторатор сообщил, что готов заплатить два миллиона Гуфу и еще один — Птахе.