Сколько же в людях обиды и отсутствия морали. Те, кто особо рьяно гадости пишут мне, это обращение к вам: У меня все хорошо, #lyricscollection людям нравится, судя по итогам за первые дни. Тюлень не болеет, друзья не бросили, любимая в хорошем настроении, дочка отлично учится, студия приносит доход неплохой, строим паб и готовим большой проект по ЦАО. Мне, честно, очень печально смотреть на вашу злобу и обиду. Увы, вы меня знаете, а я вас нет. Не обижайтесь на меня. Я чуть удачливее оказался чем вы. Вы пишите гадости про меня, по причине итогов батла, но что вам сказать на это можно? Я проиграл, но это абсолютно никак не отражается на мне. Решает только музыка, а с ней у нас все хорошо, это показывают продажи, а не комментарии. Вы не думайте только, что если вы не слушаете, то никто не слушает. Это ваша ошибка. Страна большая, людей много, у всех свой вкус. Одни любят Фейса, другие любят Крёстную семью. Вы пишите гадости под каждым артистом, рэпером. У вас бомбит, но это не мешает нам делать своё дело (я про всех музыкантов). Мы также катаемся по городам, также даём вьюхи, собираем деньги и помогаем людям своим музлом найти себя. Ну а что вы? Пишите гадости, пытаетесь зацепить побольнее, но это не выходит и вы ещё больше злитесь и ещё больше пишите. Вы считаете, что вы критики, что вы знатоки и т. д. Возникает вопрос, если вы такие умные и талантливые, то почему вы нам гадости пишите, а не мы вам? Правильно, нам до вас дела нет, мы ценим только тех, кто ценит нас. Всем нравиться невозможно. Лично я привык, что вы срете всех и вся, и меня в том числе. Это один из минусов нашей профессии. Комплексы, зависть, обида и ненужность таких как вы людей порождает в ваших головах идею написать другим людям, более успешным чем вы, гадость. Нет, это не только про меня речь, это про всех артистов. бизнесменов, рэперов, актёров и т. д. Интернет вам дал возможность писать гадости всем людям на земле безнаказанно. Продолжайте писать это. Вас бомбит, и это приносит деньги и хайп. Страшнее, если вы не будете писать гадости, это сократит прибыль, и вы захлебнётесь своей злобой. Лично я уверен, что и под этим постом найдутся «умные», «воспитанные» люди — те,…

A post shared by Ptaha / Zanuda / Cao (@ptahacao) on Feb 25, 2018 at 2:54am PST