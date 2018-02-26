Финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила на конференции Mobile World Congress 2018 обновленную версию слайдера Nokia 8110, который из-за своей формы стали называть телефон-банан. Об этом пишет The Verge.

Обновленную версию выпустят в двух цветах: черном и желтом. Также появится 4G, процессор Qualcomm 205 Mobile Platform, 512 мегабайт оперативной памяти и 4 гигабайта встроенной. В режиме ожидания телефон будет держать заряд около 25 дней. Кроме того, на него можно будет установить приложения, среди которых Google Поиск, Google Карты, Facebook и Twitter. На телефоне также будет установлена игра «Змейка».

Слайдер начнут продавать в мае 2018 года. Он будет стоить 97 долларов (около 5500 рублей).

Оригинальная Nokia 8110 вышла в 1996 году и приобрела известность после выхода фильма «Матрица» в 1999 году.