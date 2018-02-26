В официальном твиттере фильма «Темные времена», номинированного на «Оскар», опубликовано видео о том, как создавался грим для Гэри Олдмена, исполнившего главную роль в картине о британском политике.

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Процессом трансформации занимался знаменитый японский художник по гриму и скульптор Казухиро Цудзи. По словам художника, к работе над фильмом его привлек сам Олдмен, который заявил, что без участия Цудзи не будет играть Черчилля.

При подготовке к съемкам была создана искусственная модель лица Олдмена, которую Цудзи затем использовал для лучшего нанесения грима: важно было, чтобы лицо не выглядело как маска. Гэри Олдмен ежедневно проводил около трех часов в гримерной. Цудзи отметил, что работа была нелегкой, потому что Олдмен и Черчилль «вообще не похожи друг на друга».

«Я знал, что будет много крупных планов. И мы должны были отчетливо видеть естественное движение шеи, особенно когда он произносил речь», — отметил Цудзи.

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