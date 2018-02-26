В США американский режиссер, актер и сценарист Кевин Смит был госпитализирован после сердечного приступа. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

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«После первого шоу, вечером у меня случился сердечный приступ. Доктор, который спас мне жизнь, сказал, что у меня стопроцентная блокировка левой нисходящей артерии («создательница вдов»). Если бы я не отменил второе шоу, чтобы поехать в больницу, я бы умер сегодня вечером. Но я все еще над землей!», — написал Смит. По данным издания Metro, что Смиту стало плохо во время съемок шоу «Комикснутые парни».


Кевин Смит снял фильмы «Клерки» (1994), «Догма» (1999), «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001). В этих картинах режиссер также играл роль Молчаливого Боба.