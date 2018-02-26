В США американский режиссер, актер и сценарист Кевин Смит был госпитализирован после сердечного приступа. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

«После первого шоу, вечером у меня случился сердечный приступ. Доктор, который спас мне жизнь, сказал, что у меня стопроцентная блокировка левой нисходящей артерии («создательница вдов»). Если бы я не отменил второе шоу, чтобы поехать в больницу, я бы умер сегодня вечером. Но я все еще над землей!», — написал Смит. По данным издания Metro , что Смиту стало плохо во время съемок шоу «Комикснутые парни».

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka «the Widow-Maker»). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h — KevinSmith (@ThatKevinSmith) February 26, 2018



Кевин Смит снял фильмы «Клерки» (1994), «Догма» (1999), «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001). В этих картинах режиссер также играл роль Молчаливого Боба.