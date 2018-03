Моби опубликовал на своем YouTube-канале клип на трек This Wild Darkness с нового альбома Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt, который выйдет 2 марта 2018 года.

«Мир — это странное место, полное смятения и тьмы. This Wild Darkness — это экзистенциальный диалог между мной и госпел-хором: я говорю о моем замешательстве, хор отвечает мне с тоской и надеждой», — так охарактеризовал свой новый клип Моби.

Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt станет 15-ым студийным альбомом Моби. В своей новой работе электронщик возвращается к корням — соулу, трип-хопу и госпелу — исследуя духовность, индивидуальность и уязвимость человека.

Ранее Моби выпустил клипы на треки Mere Anarchy и Like a Motherless Child.