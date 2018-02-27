Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил РБК, что допинг попал в организм Александра Крушельницкого, когда он был на сборах в Японии.



По словам Свищева, 22 января российский керлингист сдал допинг-тест, который не выявил никаких запрещенных веществ, с 23 января по 4 февраля спортсмен был в Японии, после чего приехал на Олимпиаду в Пхёнчхан. А 12 февраля он уже сдал «грязный» допинг-тест, отметил Свищев, уточнив, что на сборах находились еще члены сборных США и Японии.

Свищев: «Вот этот период понятен, место проведения преступления понятно. Наша задача сейчас — помочь следствию разобраться».

Александр Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой 13 февраля выиграли олимпийскую бронзу в дабл-миксте. Позже стало известно, что в пробе А Крушельницкого нашли мельдоний. Положительный результат дала и вторая проба.

«Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил», — сказал Крушельницкий. Спортсмен отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге. По его словам, «в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно». Спортсмены сдали медали (подробнее о том, как Россия выступила на Олимпиаде читайте тут).

