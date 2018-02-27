Интернет-пользователи по всему миру начали фотографироваться с «отрубленными головами» и выкладывать получившиеся снимки с хэштегом #GucciChallenge. Что за сюрреализм? Или постреализм?

На неделе моды в Милане модели вышли на подиум с копиями своих «отрубленных» голов в руках. Так они представили новую коллекцию Gucci, которая получилась богатой на комбинации: балаклавы, кружево, бархат, огромные очки, средневековые и восточные мотивы, аниме, кино, спорт и многое другое. Помимо голов, модели несли в руках драконов, змей и ящериц, а подиумное пространство было оформлено в виде операционной. Несмотря на разнообразие необычных приемов, интернет-аудитории больше всего полюбился прием с «отрубленной головой»: инстаграм и другие соцсети заполонил флешмоб #GucciChallenge.

Одними из первых снимки начали выкладывать фэшн-блогеры, но в конечном итоге показ Gucci заинтересовал самую широкую публику. Gucci Gang!

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