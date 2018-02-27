На выставке в галерее Heather James Fine Art в Нью-Йорке покажут утерянное полотно Сальвадора Дали. Как сообщает Dazed, в течение 75 лет картина находилась в частной коллекции (владельца полотна издание не назвало) и не выставлялась для широкой публики.

Heather James Fine Art New York Сальвадов Дали, неизвестная работа, 1932 год

Полотно, скорее всего, было написано в 1932 году. Считается, что на ее написание Дали вдохновил вид из окна его дома в Порт-Льигате (Испания). У картины нет названия, она подписана Gala Salvador Dali — так художник подписывал работы, посвященные своей супруге Гале.

Эксперты подтвердили подлинность картины, тщательно изучив подпись автора и архивные данные.