На выставке в галерее Heather James Fine Art в Нью-Йорке покажут утерянное полотно Сальвадора Дали. Как
Heather James Fine Art New York
Сальвадов Дали, неизвестная работа, 1932 год
Полотно, скорее всего, было написано в 1932 году. Считается, что на ее написание Дали вдохновил вид из окна его дома в Порт-Льигате (Испания). У картины нет названия, она подписана Gala Salvador Dali — так художник подписывал работы, посвященные своей супруге Гале.
Эксперты подтвердили подлинность картины, тщательно изучив подпись автора и архивные данные.