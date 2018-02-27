Телеканал HBO опубликовал на своем YouTube-канале новый тизер к фильму «451 градус по Фаренгейту», экранизации одноименного романа Рэя Брэдбери.

«451 градус по Фаренгейту» — научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона. Главный герой работает «пожарным» — в его обязанности входит сожжение книг, которые заставляют задумываться о жизни.

«451 градус по Фаренгейту» от HBO должен выйти весной 2018 года. Точная дата выхода пока неизвестна. Режиссером и сценаристом фильма выступил Рамин Бахрани. Главные роли исполнили Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон.

Первую экранизацию «451 градус по Фаренгейту» в 1966 году снял представитель французской «новой волны» Франсуа Трюффо.