Британское издание Dazed о современной культуре и моде
В материале кратко описан творческий путь Фейса: как он стал известен благодаря ролику «
Журнал также представил новый клип рэпера «Я роняю запад», назвав его «красноречивым ответом властям».
В интервью Фейс рассказал о новом видео. «Идея заключается в том, чтобы преувеличить и высмеять русский псевдопатриотизм, существующий в нашей стране в довольно глупой и слепой форме. Мы хвастаемся вымышленными победами над США, старыми военными подвигами, но сегодня нам нечем гордиться. Люди застряли в прошлом», — сказал рэпер.
Фейс также подчеркнул, что в России очень много проблем, и одна из самых главных — бедность населения. «Даже когда люди хотят что-то сказать, они боятся и продолжают молчать. У нас нет смены власти. Россия возвращается во времена СССР, в сталинские времена», — отметил он.
В целом в диалоге с британским журналом рэпер ретранслировал свои заявления, которыми уже ранее делился в других интервью, например, на
Кроме того, 20-летний исполнитель отметил, что вырос во всех смыслах и ощущает ответственность, поэтому он планирует выйти за пределы своего старого образа и собирается стать «воплощением истины», повлиять на молодежь, стать для нее опорой. «Хочу, чтобы люди поняли, что наркотики — это чушь, алкоголь — это чушь, сигареты — это чушь. Даже деньги и одежда — ерунда, и школа тоже. Я знаю, что значит жить в России, я вырос на окраине провинциального города — Уфы, поэтому я знаю, о чем говорю», — заключил Фейс.
На вопрос о том, как он справляется с депрессией и суицидальными настроениями, рэпер ответил: «Основной метод — это любовь».
Полный текст интервью доступен по