Британское издание Dazed о современной культуре и моде выпустило интервью с рэпером Иваном Дреминым, более известным как Фейс. Статья называется «Познакомьтесь с самой противоречивой рэп-звездой России».

В материале кратко описан творческий путь Фейса: как он стал известен благодаря ролику « Гоша Рубчинский », который стал вирусным, а в дальнейшем закрепил свои громкие результаты, выпустив альбом No Love и клип « Бургер », который тоже приобрел широкую популярность, как среди поклонников, так и среди недоброжелателей. Издание также отметило, что «тексты Фейса оказались противоречивы для консервативной России», поэтому его выступления не раз запрещались.

Журнал также представил новый клип рэпера «Я роняю запад», назвав его «красноречивым ответом властям».

В интервью Фейс рассказал о новом видео. «Идея заключается в том, чтобы преувеличить и высмеять русский псевдопатриотизм, существующий в нашей стране в довольно глупой и слепой форме. Мы хвастаемся вымышленными победами над США, старыми военными подвигами, но сегодня нам нечем гордиться. Люди застряли в прошлом», — сказал рэпер.

Фейс также подчеркнул, что в России очень много проблем, и одна из самых главных — бедность населения. «Даже когда люди хотят что-то сказать, они боятся и продолжают молчать. У нас нет смены власти. Россия возвращается во времена СССР, в сталинские времена», — отметил он.

В целом в диалоге с британским журналом рэпер ретранслировал свои заявления, которыми уже ранее делился в других интервью, например, на шоу у Юрия Дудя . Так он напомнил, что смысл трека «Мне по***» заключается в том, что наркотики, алкоголь и незащищенный секс — это плохо. «Я действительно так жил, и я понял, что это была ерунда. Такая жизнь не принесет ничего хорошего, особенно если у вас есть проблемы с психическим здоровьем», — подчеркнул Фейс.

Кроме того, 20-летний исполнитель отметил, что вырос во всех смыслах и ощущает ответственность, поэтому он планирует выйти за пределы своего старого образа и собирается стать «воплощением истины», повлиять на молодежь, стать для нее опорой. «Хочу, чтобы люди поняли, что наркотики — это чушь, алкоголь — это чушь, сигареты — это чушь. Даже деньги и одежда — ерунда, и школа тоже. Я знаю, что значит жить в России, я вырос на окраине провинциального города — Уфы, поэтому я знаю, о чем говорю», — заключил Фейс.

На вопрос о том, как он справляется с депрессией и суицидальными настроениями, рэпер ответил: «Основной метод — это любовь».